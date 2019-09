Trump hat die Taschen voller Geld... wortwörtlich

US-Präsident Donald Trump hat offenbar immer Bargeld dabei, aber keine Brieftasche.

US-Präsident Donald Trump ist gerade auf Spendentour für den kommenden Wahlkampf. Vor wenigen Tagen besuchte er Kalifornien.Beim Einstieg in die Air Force One umspielten ihn starke Windböen. Diese zerzausten nicht nur das präsidentielle Haar sondern enthüllten auch, dass der US-Präsident die Taschen – wortwörtlich – voller Geld hat. Ein 20-Dollar-Schein ist in seiner rechten Gesäßtasche zu sehen und flattert beinahe davon.Darauf angesprochen, wieso er nicht einfach eine Brieftasche statt Geldscheinen in der Hose bei sich trägt, antwortete Trump, dass er keine Brieftasche besitze. Die brauche er auch nicht, weil er ohnehin keine Kreditkarte habe.Ein wenig Bargeld habe er aber trotzdem immer für alle Fälle dabei. "Ich liebe es zum Beispiel, in Hotels Trinkgeld zu geben. Vielleicht sollte ein Präsident das nicht machen, aber ich lasse gern ein Trinkgeld da", sagte der Präsident.