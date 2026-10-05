i Die 24-jährige Beni Rae Harmony arbeitet nun für US-Präsident Donald Trump. Facebook 24-Jährige im Weißen Haus "F*** Joe Biden": Sie ist Trumps neue Pressesprecherin Beni Rae Harmony übernimmt als 24-Jährige die Position der Assistenz-Pressesprecherin im Weißen Haus unter Donald Trump. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 17:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump verstärkt sein Presseteam: Die 24-jährige Journalistin Beni Rae Harmony wurde zur neuen Assistenz-Pressesprecherin des Weißen Hauses ernannt.

Ihre Berufung gab sie persönlich über den Kurznachrichtendienst X bekannt: "Ich freue mich sehr, bekannt zu geben, dass ich als Assistenz-Pressesprecherin des Weißen Hauses in die Trump-Regierung eintreten werde."

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Karriere zwischen Journalismus und Politik

Wie die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichtet, war Harmony bislang vor allem als Chefreporterin für den rechtsgerichteten Sender Real America's Voice tätig.

Zuvor arbeitete sie auch als Nachrichtensprecherin beim Sender WICS in Illinois, gab diese Stelle jedoch nach Kritik an ihrer emotionalen Stellungnahme zum Attentat auf den Aktivisten Charlie Kirk auf.

Ihre neue Kollegin Anna Kelly, seit Januar 2025 Vize-Regierungssprecherin, lobte Harmony öffentlich auf der Nachrichtenseite TMZ: "Beni Rae Harmony war als Korrespondentin des Weißen Hauses eine vertrauenswürdige Stimme der MAGA-Bewegung."

Harmony hatte Trump zuletzt im September auf einer Auslandsreise nach Irland begleitet.

Umstrittene Vergangenheit

Vor ihrem Wechsel ins Weiße Haus war Harmony auch für republikanische Abgeordnete im US-Kongress tätig, unter anderem für Matt Gaetz. Dieser legte sein Mandat 2024 nieder, nachdem er von Donald Trump als Justizminister nominiert wurde. Gegen Gaetz gab es Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens und Drogenkonsums, die er jedoch bestritt.

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Für Aufsehen sorgte Harmony zudem während einer Kampagne für den republikanischen Kandidaten Jarome Bell, als sie mit einer Waffe und einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Fuck Joe Biden" auftrat.

Kritik an ihrer Ernennung als Pressesprecherin wies Anna Kelly zurück und betonte: "Wir freuen uns darauf, sie an Bord zu haben!"