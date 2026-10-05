"F*** Joe Biden": Sie ist Trumps neue Pressesprecherin

US-Präsident Donald Trump verstärkt sein Presseteam: Die 24-jährige Journalistin Beni Rae Harmony wurde zur neuen Assistenz-Pressesprecherin des Weißen Hauses ernannt.
Ihre Berufung gab sie persönlich über den Kurznachrichtendienst X bekannt: "Ich freue mich sehr, bekannt zu geben, dass ich als Assistenz-Pressesprecherin des Weißen Hauses in die Trump-Regierung eintreten werde."
Wie die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichtet, war Harmony bislang vor allem als Chefreporterin für den rechtsgerichteten Sender Real America's Voice tätig.
Zuvor arbeitete sie auch als Nachrichtensprecherin beim Sender WICS in Illinois, gab diese Stelle jedoch nach Kritik an ihrer emotionalen Stellungnahme zum Attentat auf den Aktivisten Charlie Kirk auf.
Ihre neue Kollegin Anna Kelly, seit Januar 2025 Vize-Regierungssprecherin, lobte Harmony öffentlich auf der Nachrichtenseite TMZ: "Beni Rae Harmony war als Korrespondentin des Weißen Hauses eine vertrauenswürdige Stimme der MAGA-Bewegung."
Harmony hatte Trump zuletzt im September auf einer Auslandsreise nach Irland begleitet.
Vor ihrem Wechsel ins Weiße Haus war Harmony auch für republikanische Abgeordnete im US-Kongress tätig, unter anderem für Matt Gaetz. Dieser legte sein Mandat 2024 nieder, nachdem er von Donald Trump als Justizminister nominiert wurde. Gegen Gaetz gab es Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens und Drogenkonsums, die er jedoch bestritt.
Für Aufsehen sorgte Harmony zudem während einer Kampagne für den republikanischen Kandidaten Jarome Bell, als sie mit einer Waffe und einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Fuck Joe Biden" auftrat.
Kritik an ihrer Ernennung als Pressesprecherin wies Anna Kelly zurück und betonte: "Wir freuen uns darauf, sie an Bord zu haben!"