i Für Donald Trump hat aktuell den niedrigsten Beliebtheitswert seiner beiden Amtszeiten. REUTERS/Kevin Lamarque USA-Wahlen Trump im Midterms-Endspurt: Rennen wird eng Der US-Präsident gibt alles, um die Mehrheit seiner Republikaner in beiden Kongresskammern zu verteidigen – doch die Umfragen sehen knapp aus. Von Newsdesk Heute 31.10.2026, 22:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenige Tage vor den Midterm-Wahlen am Dienstag wirbt US-Präsident Donald Trump um jede Stimme. Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida attackierte er die Demokraten erneut scharf und bezeichnete sie als Kommunisten.

Zugleich erneuerte Trump sein Versprechen, jedem erwachsenen US-Staatsbürger 5.000 Dollar zu zahlen, falls seine Republikaner bei der Wahl die Mehrheit in beiden Kongresskammern verteidigen. Experten bezweifeln allerdings, dass der Präsident eine solche Auszahlung rechtlich durchsetzen könnte.

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Wie BILD berichtet, versucht Trump im Wahlkampf-Endspurt zu retten, was zu retten ist. Im Weißen Haus äußerte sich der Präsident verhalten zu den Wahlchancen seiner Partei: „Ich glaube, wir haben eine Chance, gut abzuschneiden. Vielleicht sogar sehr gut.“

Auftritte abgesagt und wieder angesetzt

Für Wirbel hatte zuletzt Trumps Wahlkampfkalender gesorgt. Zwei geplante Auftritte in Kansas und Iowa wurden am Donnerstag abgesagt, einen Tag später dann wieder für Sonntag angesetzt. Beide Staaten hatte Trump 2024 deutlich gewonnen, nun sind sie für seine Partei überraschend umkämpft.

Bei der Wahl am Dienstag werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze neu vergeben. Die Demokraten wollen den Republikanern mindestens eine der beiden Kongresskammern abnehmen, um Trumps Handlungsspielraum einzuschränken.

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Rekord bei vorzeitiger Stimmabgabe

Bis Freitag hatten bereits 47,9 Millionen Menschen vorzeitig abgestimmt – ein Rekord. Gestiegene Lebenshaltungskosten und der Iran-Krieg belasten die Partei des Präsidenten. Ob Trump seine Mehrheit halten kann, wird sich am Dienstag zeigen.