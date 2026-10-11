i Bauarbeiten beendet: Der Reflecting Pool beim Lincoln Memorial in Washington füllt sich langsam wieder. via REUTERS Reparaturen beendet Trumps Reflecting Pool wird wieder eingelassen US-Präsident Trump verkündet das Ende der Arbeiten am Reflecting Pool beim Lincoln Memorial. Die Befüllung läuft bereits. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Reparaturarbeiten am berühmten Reflecting Pool beim Lincoln Memorial in Washington, D.C. stehen kurz vor dem Abschluss. US-Präsident Donald Trump gab am Dienstag bekannt, dass das Wahrzeichen nach umfassenden Infrastruktur- und Landschaftsarbeiten in Kürze wieder befüllt werden soll.

"Ich denke, sie werden ihn diese Woche auffüllen. Der Reflecting Pool ist komplett fertig", sagte Trump gegenüber Reportern vor dem Weißen Haus. Aktuelle Fotos zeigen nun ein bereits halb gefülltes Bassin.

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Er betonte, dass der Pool nach Vandalismusvorfällen besonders geschützt wurde: "Wir haben ihn so vandalismussicher gemacht, wie es nur geht. Aber nur kranke Menschen machen so etwas, und wir haben ihre Bilder."

Wie die Yahoo News berichten, mussten im Zuge der Arbeiten auch alte Rohre früher als geplant ersetzt werden. Der ursprünglich zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli angepeilte Fertigstellungstermin konnte nicht eingehalten werden.

Vandalismus und Verzögerungen

Trump erklärte weiter, dass durch Vandalismus auch der frisch angelegte Rasen rund um das Wasserbecken zerstört worden sei. "Sie haben das brandneue, schöne Gras beim Reflecting Pool zerstört. Wir haben alles neu angelegt, das ist jetzt ganz frisches Gras", sagte er. Dafür seien etwa "200 Ladungen frische Erde" aufgebracht worden.

Im Sommer hatte es bereits Streit um die Ursachen der Schäden gegeben. Laut Trump habe es "einige Fehler seitens der Auftragnehmer" gegeben; er beharrte aber darauf, dass der Hauptschaden durch "VANDALEN" verursacht worden sei. Das Justizministerium sah hingegen einen "übereilten und fehlerhaften Einbauprozess" als Ursache für die Schäden und sprach einen Verdächtigen frei.

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Weitere Festnahmen und Hintergründe

Im Juni berichtete Trump von weiteren Festnahmen im Zusammenhang mit mutmaßlichen Vandalismusakten am Reflecting Pool, darunter ein 75 Meter langer Schnitt und aggressive Chemikalien im Wasser.

Im Juli wurde der Pool für Reparaturen geleert, nachdem sich Farbe ablöste und sich Algen gebildet hatten, was auch eine geplante Jubiläumsfeier verzögerte.