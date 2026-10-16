i Zacharia legte die kalifornische Anwaltsprüfung nach ihrem Abschluss an der Pepperdine University zwar ab – fiel aber durch REUTERS/Kevin Lamarque Brisante Enthüllung Alles fake! Trumps Sprecherin fliegt mit Job-Lüge auf Die neue Pressesprecherin von US-Präsident Trump gab sich jahrelang als Anwältin aus – ohne jemals die Prüfung bestanden zu haben. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Katie Zacharia, die neue Pressesprecherin des Weißen Hauses, hat die US-Anwaltsprüfung nie bestanden. Das steht im krassen Widerspruch zu jahrelangen Behauptungen, sie sei als Anwältin tätig.

Zacharia legte die kalifornische Anwaltsprüfung nach ihrem Abschluss an der Pepperdine University 2011 ab – und fiel durch. Damals bereitete sie sich gerade auf ihre Hochzeit und einen Umzug nach China vor.

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Wie die Jerusalem Post unter Berufung auf das Wall Street Journal berichtet, tauchte Zacharias Name in keinem Anwaltsverzeichnis in Kalifornien, Texas oder Washington auf – weder unter ihrem Mädchen- noch unter ihrem Ehenamen.

Fox News nannte sie 18 Mal Anwältin

Auf die Frage, in welchem Bundesstaat sie die Prüfung bestanden habe, antwortete Zacharia ausweichend: "Als ich nach China gezogen bin." Fox News bezeichnete sie bei mindestens 18 Auftritten als Anwältin.

Zacharia arbeitete ab 2011 bei einer Pekinger Kanzlei im internationalen Team. In einer Stellungnahme erklärte sie: "Ich habe internationales Transaktionsrecht praktiziert, mit allen entsprechenden Qualifikationen."

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Brisant: Von Jänner 2024 bis März 2025 war sie als General Counsel bei einer gemeinnützigen Organisation tätig. Ohne Anwaltslizenz wäre das in Kalifornien ein Vergehen.