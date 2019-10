Tschick adé! Hier feiert NÖ die letzten Raucherpartys

Ab 1. November gilt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. In Lokalen darf dann nicht mehr gequalmt werden.

Aus diesem Grund laden einige Lokalbetreiber in Niederösterreich zu Raucher-Abschiedspartys. "Heute" kennt die Locations:In der beliebten Bar "Ybbserl" in Ybbs/Donau (Bezirk Melk) lädt Chef Markus Dienstbier zur "Letzten Raucherparty" bei vergünstigten Mixgetränken. Beginn: 17 Uhr, Ende: Mitternacht.Auch in der "Passage" am Hauptplatz in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) steigt eine Raucherparty.Im "B27" in Gloggnitz (Neunkirchen) gibt's am 31.10. sogar ein Motto – und das lautet nicht etwa "Süßes oder Saures", sondern "Tschicken was das Zeug hält". Ab 17 Uhr bekommt jeder rauchende Gast ein Mixgetränk gratis.Auch in der Bundeshauptstadt wird zur Raucherparty geladen – beispielsweise im Café Rüdigerhof. Das Event heißt "A letzte Tschick" und dauert bis 23.59 Uhr. Zigaretten werden – solange der Vorrat reicht – verschenkt.