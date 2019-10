Tschick löst Feuerwehr-Einsatz in U-Bahn aus

Am Dienstagmorgen kam es zu einer starken Rauchentwicklung in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Die Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Kurz vor 8 Uhr fing es am Karlsplatz in der U2 Station plötzlich an heftig zu Rauchen. Fahrgäste alarmierten sofort die Wiener Linien. Der Fahrbetrieb musste eingestellt werden, um den möglichen Brand abzulöschen.Als nach wenigen Minuten die Wiener Berufsfeuerwehr vor Ort eintraf, stellte sich rasch heraus, dass es sich um eine weggeworfene Zigarette handeln dürfte. Diese entfachte offenbar bei den Gleisen liegenden Staub bzw Zeitungsreste, was den Kleinbrand verursachte."Der Brand konnte mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Verletzte gab es keine", so Feuerwehrsprecher Schauer gegenüberDer U-Bahn-Betrieb musste laut Wiener Linien Sprecherin Barbara Pertl zwischen 7.49 Uhr und 8.36 Uhr unterbrochen werden. "Der Kleinbrand wäre leicht zu verhindern gewesen. Wir appellieren an unsere Fahrgäste sich an das strikte Rauchverbot in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu halten", so Pertl.