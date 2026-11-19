i Manfred Paula liegt im Krankenhaus. IMAGO/HMB-Media Niere macht Probleme Liegt im Krankenhaus! Große Sorge um Boss von Kult-Klub Manfred Paula, Geschäftsführer des TSV 1860 München, musste wegen Nierenproblemen ins Krankenhaus und fehlte beim Vereinsjubiläum. Von Sport Heute 19.11.2026, 08:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim zehnjährigen Jubiläum des Fördervereins "Unternehmer für Sechzig" fehlte am Mittwochabend ein prominenter Gast: Manfred Paula, Geschäftsführer des TSV 1860 München, konnte kurzfristig nicht teilnehmen.

Wie Ippen Media berichtet, liegt Paula seit Dienstag wegen einer Nierenerkrankung im Krankenhaus Aichach. Der Vereinsvorsitzende Dr. Peter Lechner informierte die Anwesenden über Paulas Abwesenheit und erklärte: "Er liegt leider im Krankenhaus. Eine Nierensache."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neben Paula waren auch Trainer Alper Kayabunar und Mittelfeldspieler Tunay Deniz als Talkgäste vorgesehen. Die beiden übernahmen den Abend gemeinsam und sprachen über die sportliche Situation des Vereins.

Lechner zeigte sich optimistisch, dass Paula bald wieder gesund ist. Die sportliche Lage der "Löwen" stimmt ebenfalls zuversichtlich: Nach 18 Spieltagen steht der TSV 1860 München auf Platz zwei der Regionalliga Bayern. Die Rückrunde startet am 27. November mit einem Heimspiel gegen Schweinfurt.

Trainer Kayabunar betonte nach dem Ende der Hinrunde: "Das ist schon eine Sache, auf die man stolz sein kann. Die zeigt, dass das kein Zufall ist."