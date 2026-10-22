i Yasar Guler, Haluk Gorgun (beide Türkei), Sheikh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al-Thani (Katar), Khawaja Muhammad Asif (Pakistan) und Yusuf Jauhari (Indonesien) unterzeichneten das sogenannte "Badr Memorandum of Understanding". via REUTERS Verteidigungsabkommen Türkei schließt Militärpakt mit vier Staaten Türkei, Katar, Pakistan und Indonesien haben ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Das NATO-Land erweitert seine Allianzen. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 08:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das türkische Verteidigungsministerium gab am Mittwoch (21. Oktober) bekannt, dass die vier Länder ein Abkommen zur Stärkung der gemeinsamen Verteidigungsfähigkeiten geschlossen haben.

Das sogenannte "Badr Memorandum of Understanding" wurde in Doha unterzeichnet und soll die Zusammenarbeit in der militärischen Produktion, bei Übungen und in der Forschung fördern.

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Wie die Jerusalem Post unter Berufung auf Reuters berichtet, hat das Abkommen auch wirtschaftliche Bedeutung. Die einzigartigen Rüstungskapazitäten jedes Landes sollen zusammengeführt werden, um befreundeten Nationen zu helfen.

Türkei baut Allianznetz aus

Die Türkei, die über die zweitgrößte NATO-Armee verfügt, hat im August bereits einen Verteidigungspakt mit Pakistan und Saudi-Arabien geschlossen. Der sogenannte "Mekka-Pakt" sieht vor, dass ein bewaffneter Angriff auf einen Partner als Angriff auf alle gilt.

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Dieses Abkommen wurde am Dienstag dem türkischen Parlament zur Ratifizierung vorgelegt. Die Türkei hilft Golfstaaten wie Katar, wo sie einen Militärstützpunkt unterhält, ihre Verteidigung zu stärken.