Tullner Spital: Kinder werden weiter erstversorgt

Die Schließung der Kinderambulanz in Tulln sorgte auch für Verunsicherung. Fakt ist: Kinder werden natürlich weiterhin erstversorgt.

Eine Ärztin des Tullners Spital ist infiziert, in der Folge wurde die Kinderabteilung, Neonatologie sowie die Gyn geschlossen. Am Mittwochabend wurde die Gyn jedoch wieder in Betrieb genommen. Rund 70 Mitarbeiter mussten außer Dienst treten ( "Heute" berichtete ).Die Verunsicherung in der Bevölkerung war am Mittwoch und Donnerstag groß, daher stellte Holding-Sprecher Bernhard Jany am Donnerstagnachmittag klar: "Die akute Erstversorgung von Kindern findet natürlich statt. Frische Verletztungen werden versorgt. Nur die stationäre Aufnahme auf der Kinderstation ist derzeit nicht möglich."Kinder, die stationär aufgenommen werden müssen, werden daher auf umliegende Kinderstationen verteilt.