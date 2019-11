Tunnel Rannersdorf wird für Übung wieder gesperrt

Nachdem der S1-Tunnel Rannersdorf heuer schon über ein Monat wegen eines Ernstfalls gesperrt war, folgt am Wochenende die nächste Sperre – um den Ernstfall zu üben.

Von Samstag ab 20:30 Uhr bis Sonntag maximal 6 Uhr sperrt die ASFINAG für eine Einsatzübung den Tunnel Rannersdorf auf der S1 Außenring Schnellstraße in beiden Fahrtrichtungen. In dieser Zeit proben die Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Polizei und Rettung den Ernstfall.Erst im April war es im Tunnel tatsächlich zu einem Ernstfall gekommen als ein Lkw abfackelte und im Anschluss rund vier Wochen am Tunnel gearbeitet werden musste. Im August folgte dann wegen Sanierungsarbeiten die nächste mehrtägige Sperre.Die Sperre am Wochenende ist gesetzlich vorgeschrieben. Im Abstand von höchstens vier Jahren müssen in Tunnel, die länger als 500 Meter sind, Großübungen mit allen Einsatzorganisationen stattfinden.Die Übungsszenarien: Menschenrettung und Maßnahmen nach einem Schadstoffaustritt. "Solche Übungen sind ein absolutes Muss", sagt Dagmar Jäger, vom ASFINAG Tunnelmanagement, "von der reibungslosen Abwicklung eines solchen Extremereignisses und der guten Kommunikation unter den Beteiligten hängen Menschleben ab."Die Umleitungen für die Sperren führen über das niederrangige Straßennetz. Die Ableitung von der S1 in Fahrtrichtung Vösendorf erfolgt bei Schwechat Süd. Bei Rannersdorf kann wieder auf die S1 aufgefahren werden – in die Gegenrichtung gilt das Ganze spiegelverkehrt.