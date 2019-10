Radler sorgt bei Turbobier-Sänger nur für Blutrausch

Nach den Strapazen der Nationalratswahl konzentriert sich Marco Pogo wieder auf sein Kerngeschäft namens Turbobier.

"Mord im Affekt" heißt der Song vom Erfolgsalbum "King of Simmering", zu dem es ab sofort einen blutrünstigen Videoclip gibt.Passend zum anstehenden Halloween-Fest massakriert Bandkopf Marco Pogo in dem Video in bester Slasher-Manier all jene Leute, die einen Radler trinken. In den Augen des Turbobier-Sängers eine Todsünde.Für den Clip stellten sich unter anderem die ehemalige Miss Austria Anna Hammel und der heimische Schauspieler Thomas Frank als Opfer zur Verfügung.Live ist die Band noch bis kurz vor Weihnachten in der Schweiz und in Österreich unterwegs. Am 21. Dezember lädt Turbobier zum "fettesten Konzert aller Zeiten" ins Wiener Gasometer.