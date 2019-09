Türe zugefallen: Kind in Auto eingesperrt

Bild: Feuerwehr Perchtoldsdorf

Unangenehme Situation für eine Mutter in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) am Montag gegen Mittag: Die Autotüre ihres Wagens fiel plötzlich zu, der Schlüssel befand sich im Fahrzeug – ebenso wie ihr kleines Kind, das nun eingesperrt war.



Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen, der Schlachtplan, um keinen Schaden anrichten zu müssen: Der Ersatzschlüssel sollte von zuhause geholt werden.



Auto mit Wasser gekühlt



Also wurde die junge Mutter mit dem Mannschaftstransport-Fahrzeug zur naheliegenden Wohnung gefahren, in der Zwischenzeit kühlten die restlichen Florianis mit Wasser den Wagen, damit sich der VW nicht allzu sehr aufheizt.



Kurz darauf durfte das unversehrte Kleinkind wieder in die Arme von Mama.