Hotelpool-Pumpe saugt 12-Jährige unter Wasser – tot

Eine Zwölfjährige ist während eines Türkei-Urlaubs mit ihren Eltern ums Leben gekommen, als ihre Hand von einer Pumpe des Hotelpools angesaugt wurde.

Beim Plantschen im Pool einer Hotelanlage im türkischen Badeort Bodrum passierte das tödliche Unglück: Der Arm der kleinen Alisa A. (12) wurde von einer Pumpe angesaugt. Das russische Mädchen konnte sich nicht befreien, war vollständig unter Wasser gefangen.



Obwohl Alisas Vater und andere Touristen sofort zu Hilfe eilten, gelang es ihnen nicht, den Arm des Kindes aus dem Rohr zu ziehen. Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen Augenzeugen geschildert haben, dass das Personal des Hotels es nicht schaffte, die Pumpe auszumachen. Angeblich habe dieses den zugehörigen Schalter "nicht finden können".



15 Minuten unter Wasser gefangen



"Keiner der Mitarbeiter kam, um uns zu helfen", schilderte später der polnischer Urlauber Tomasz Grushalski: "Wir haben das Hotelpersonal verzweifelt angerufen, um die Pumpe auszuschalten [...]. Es dauerte zehn Minuten, um die Pumpe auszuschalten, und danach war es zunächst immer noch unmöglich, sie herauszuholen."



Erst unter Aufwendung aller Kräfte schafften es die Helfer 15 Minuten später endlich die Zwölfjährige loszureißen, inklusive eines Teils des Rohres, das noch immer an ihrem Arm hing.



Nach elf Tagen Todeskampf verloren



Bis zum Eintreffen der Notärzte versuchten die Anwesenden das reglose Kind zu reanimieren. Die Einsatzkräfte schafften es schließlich sogar, ihr Herz wieder in Gang zu bringen. Das war am 18. August. Jetzt ist die kleine Alisa trotz aller Maßnahmen tot, sie verstarb elf Tage später im Krankenhaus.



"Wir wissen, dass das Leben weitergehen muss, aber es wird nie wieder dasselbe sein", klagt der Vater des Mädchens. Jetzt ist die Polizei am Zug. Ein Ermittlungsverfahren sei laut Medienberichten bereits eingeleitet worden. Zudem soll über drei leitende Hotelangestellte eine Ausreisesperre verhängt worden sein. (rcp)