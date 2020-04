Türken unter 20 dürfen nicht mehr auf die Straße

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Ausgangssperre für Junge erlassen.

Ab heute dürfen alle unter 20-Jährigen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, sagte Präsident Erdogan in einer TV-Rede. Für über 65-Jährige und chronisch Kranke hatte das bereits gegolten.Ab heute ist außerdem das Tragen eines Mundschutzes in Geschäften und auf Märkten verpflichtend. In der Türkei wurden nach offiziellen Angaben bisher mehr als 20.000 Infektionsfälle registriert - die Hälfte davon in Istanbul. 425 Menschen starben an der Viruserkrankung.