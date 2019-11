Türkei nimmt zweite Ehefrau von Bagdadi fest

Präsident Recep Tayyip Erdogan machte einen Seitenhieb gegen die USA, als er verkündete, man habe eine Ehefrau des getöteten IS-Chefs Abu Bakr al-Bagdadi gefasst.

Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Ehefrau des getöteten Chefs der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, festgenommen. Al-Baghdadi habe sich selbst in die Luft gesprengt und die USA habe dazu eine "solide Kommunikationskampagne" betrieben, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara.Und weiter: "Na und, wir haben seine Ehegattin gefasst. Aber seht, wir machen keinen Wirbel darum, ich verkünde das heute jetzt zum ersten Mal." Details zu Zeitpunkt oder Ort der Festnahme nannte Erdogan nicht.Al-Baghdadi hatte mindestens zwei Frauen. Autor William McCants zufolge, der lange zur IS-Miliz geforscht hat, war Al-Baghdadis erste Frau Asma die Tochter seines Onkels mütterlicherseits und damit seine Cousine. Seine zweite Frau Isra heiratete Al-Baghdadi laut McCants vermutlich nach dem US-Einmarsch im Irak im Jahr 2003.Die New York Times hatte unter Berufung auf Mitarbeiter der US-Regierung Ende Oktober berichtet, dass eine von Al-Baghdadis Frauen vor dem Geheimeinsatz, der zu seinem Tod führte, festgenommen und befragt worden war. Sie habe Hinweise zu Al-Baghdadis Standort in Nordsyrien gegeben. Um welche Frau es sich dabei handelte, blieb unklarDie Schwester von al-Baghdadi befindet sich in türkischem Gewahrsam. Rasmiya Awad sei im Norden Syriens gefangen genommen worden, hatte ein türkischer Regierungsvertreter am Montag mitgeteilt."Wir hoffen, von Baghdadis Schwester eine Menge an Erkenntnisse über die inneren Abläufe des IS zu gewinnen", erklärte er. Baghdadis Schwester, ihr Ehemann und ihre Schwiegertochter würden derzeit einvernommen.