Türkei schickt Europa nun 1.300 IS-Kämpfer zurück

"Wir sind kein Hotel für IS-Kämpfer", erklärte der türkische Innenminister Süleyman Soylu. Die Regierung in Ankara ist fest entschlossen, insgesamt 1.300 ausländische Terroristen abzuschieben.

Europa weigert sich

Europas Sicherheitsbehörden blicken mit Sorge nach Nordsyrien: Kehrt die Terrormiliz IS wieder zurück? Durch den türkischen Einmarsch sollen bereits rund 750 IS-Anhänger aus kurdischer Haft freigekommen sein. Es kann aber noch vielschlimmer kommen.Die türkische Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan will jetzt 1.300 ausländische Dschihadisten in ihre Heimatländer zurückschicken – viele von ihnen nach Europa.Doch fast alle europäischen Staaten weigern sich, ihre Terroristen wieder aufzunehmen. Die Türkei reagiert verärgert.Besonders die Niederlande und Großbritannien wurden heftig kritisiert, weil sie ihren IS-Kämpfern die Pässe entzogen hatten. Insgesamt sollen sich laut EU-Parlament 4.000 Westeuropäer der Terrormiliz IS angeschlossen haben