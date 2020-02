Türkei will über 35.000 Flüchtlinge in EU gelassen haben

Die Türkei lässt Flüchtlinge nun ungehindert zur EU-Grenze. Laut aktuellen Angaben sollen bereits über 35.000 Migranten die Grenze überquert haben.

36.776 Flüchtlinge sollen bis Samstag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die türkische Provinz Edirne in die EU eingereist sein. Das behauptet der türkische Innenminister Süleyman Soylu auf Twitter. Eine Bestätigung dieser Zahlen durch die EU gibt es noch nicht. Weder Griechenland noch Bulgarien, deren Grenzen betroffen sind, meldeten am Samstagabend große Massen an Migranten.Wie berichtet, hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zuvor bestätigt, dass man keine Flüchtlinge mehr von der Weiterreise in die EU abhalten wolle. Als Grund gab er an, dass die EU-Hilfsgelder für Migranten nicht schnell genug an die türkische Regierung überwiesen werden.Der Flüchtlingspakt aus dem Jahr 2016 sieht eigentlich vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in Richtung EU abhält. Im Gegenzug wurden Gelder in Richtung Ankara geschickt.