Türkische Lehrer nähen jetzt Schutzmasken

In Istanbul entstehen dank einer ungewöhnlichen Initiative Tausende der begehrten Schutzmasken. Die Regierung stellt sie Bürgern gratis zur Verfügung.

Die türkischen Berufsschullehrer beteiligten sich am Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, indem sie täglich Tausende von Gesichtsmasken nähen.Die Istanbuler Stadtverwaltung wandte sich an drei ihrer öffentlichen Schulen, die nach Angaben der Verantwortlichen eine Tagesproduktion von 15.000 Stück erreichen sollen. An der Initiative beteiligen sich 135 Lehrerinnen und Lehrer.Als Teil der Maßnahmen der Türkei zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus sind Gesichtsmasken an öffentlichen Orten wie Supermärkten Pflicht. Die türkische Regierung verteilt sie kostenlos.Am Samstag gab das Gouverneursbüro in Istanbul zudem bekannt, dass Masken für Mitarbeiter und Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel jetzt verpflichtend seien.In der Türkei gibt es mehr als 52.000 Coronavirus-Infektionen mit über 1.100 Todesfällen.