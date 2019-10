Türkische Partnerstadt "kopiert" die Linzer Bim

Die türkische Stadt Eskisehir ist nicht nur eine Partnerstadt von Linz, sondern schaut sich auch einiges von Linz ab. Etwa die schmucken Straßenbahnen.

Bürgermeister Klaus Luger und Stadträtin Regina Fechter in der Türkei.

Da staunte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) nicht schlecht, als er die türkische Partnerstadt Eskisehir besuchte. In der 685.000-Einwohner-Stadt fahren nämlich Straßenbahnen, die denen aus Linzer sehr sehr ähnlich sehen.Auf Facebook postete er deshalb auch:hat nachgefragt, was es damit auf sich hat, ob die Straßenbahnen etwa früher in Linz gefahren sind. Die Antwort der Linz AG ist dann doch überraschend.Der Bürgermeister von Eskisehir war vor einigen Jahren in Linz zu Besuch. Dabei sind ihm die weiß-orangen Cityrunner ins Auge gestochen. Der Stadtchef war begeistert, wollte genau solche Straßenbahnen in genau diesem Design für seine Stadt.Und nun fahren die Linzer-Garnituren auch in Eskisehir, allerdings gibt es dann doch einen Unterschied. Die Bim in Eskisehir ist etwas kürzer als jene in Linz und auch die Innenausstattung ist anders.