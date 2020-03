Turmfalke flog in 80 Tagen von Linz nach Afrika

Nicht schlecht! 1.818 Kilometer flog ein Turmfalke in nur 80 Tagen von Linz nach Libyen in Afrika. Ungewöhnlich, wie Heidi Kurz vom Naturschutzbund weiß.

Der Turmfalke bewohnt offene Landschaften, Industrie- und Kulturland mit Bäumen und Büschen sowie Gebirge. Er ernährt sich überwiegend von Mäusen und Insekten. Seine Jungen zieht er in alten Krähen- und Elsternnestern,, an Gebäude- oder in Fels- und Baumnischen groß.



Quelle: Naturschutzbund OÖ

Der Turmfalke ist in ganz Europa verbreitet und der häufigste Falke in Österreich. Während die nord- und osteuropäischen Populationen durchwegs lange Strecken ziehen und in Südeuropa oder in Nord- bzw. Westafrika überwintern, bleiben die mitteleuropäischen Turmfalken eher auch den Winter über im Brutgebiet.Nicht so jener Turmfalke in Linz-Ebelsberg. Er flog binnen 80 Tagen unglaubliche 1.818 Kilometer über das Mittelmeer bis nach Libyen (Nordafrika). Beachtlich für den 195 Gramm leichten Vogel.Der Falke war auf der Greifvogelstation in Ebelsberg bei Linz in Kurzzeitpflege. Der verletzte Jungvogel wurde dort von artgleichen Ammentieren gefüttert und aufgezogen und im Sommer 2019 mit einem Aluring "markiert".Vogelexperten fanden "Turmi" – wie die Turmfalken beim Naturschutzbund OÖ liebevoll genannt werden – im Oktober 2019 in Libyen und verständigten dann die Vogelwarte in Österreich. Die konnte nun den Vogel aufgrund der Ringnummer zuordnen.