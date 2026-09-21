i HDMI-Verbindung pixabay.com Achtung beim TV-Kauf TV-Hersteller sparen bei HDMI-Ports Wer einen neuen Fernseher kauft, sollte auf die HDMI-Anschlüsse achten. Bei günstigen Modellen versteckt sich hier eine böse Falle. Von Technik Heute 21.09.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neuer Fernseher ist eine langfristige Anschaffung. Umso ärgerlicher, wenn nach dem Kauf Probleme auftauchen - etwa weil die neue PS5 nicht mit voller Leistung läuft oder die Soundbar nicht richtig funktioniert.

Der Grund dafür liegt oft in den HDMI-Anschlüssen. Denn nicht alle Ports am Fernseher sind gleich - und gerade bei günstigeren Modellen greifen Hersteller hier gerne zum Rotstift.

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Was HDMI 2.1 alles kann

Der HDMI-2.1-Standard wurde laut chip.de bereits 2017 eingeführt und brachte 15 neue Funktionen mit. Dazu gehören 4K-Auflösung bei 120 Hertz, VRR (Variable Refresh Rate) gegen Bildstottern und eARC für besseren Sound. Das ist vor allem für moderne Spielekonsolen, Soundbars und Receiver wichtig.

Die entsprechenden Ports werden am TV meist mit "4K 120 Hz" oder "eARC" gekennzeichnet. An Anschlüssen ohne den aktuellen Standard funktionieren moderne Geräte zwar auch - aber ihr volles Potenzial entfalten sie nur am 2.1-Port.

Vorsicht bei günstigen Modellen

Gerade bei preiswerten Fernsehern gibt es oft nur einen oder zwei Hochleistungs-Ports. Die restlichen Anschlüsse setzen noch auf den alten Standard. Einige günstige TV-Modelle besitzen sogar nur einen einzigen 2.1-Port.

Die Bilder des Tages i ?

Da in Zukunft immer mehr Geräte auf den Standard zurückgreifen werden, solltest du beim Kauf genau hinschauen. Am besten prüfst du vorher in den technischen Daten, wie viele HDMI-2.1-Anschlüsse dein Wunschgerät wirklich hat.