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Kim Virginia Grey und Nikola Grey
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Joyn
Promi Big Brother

Live-Trauung: Kim Virginia und Nikola heiraten im TV

Kim Virginia Grey und Nikola haben sich bei "Promi Big Brother" live zum zweiten Mal das Ja-Wort gegeben – mit Schleier, Ringen und Kuss.
Von Heute Entertainment
12.10.2026, 12:28
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Es war die romantische Überraschung des Abends: Das Reality-Paar Kim Virginia Grey (31) und Nikola (30) durfte sich am Sonntagabend bei "Promi Big Brother" erneut das Ja-Wort geben. Erst vor einem Jahr hatten sich die beiden in Las Vegas getraut.

Für die Zeremonie wurde Kim Virginia ein weißer Schleier zu ihrem knallroten Kleid aufgesetzt, während Nikola ein Sakko übergestreift bekam. Trauredner Martin führte durch die freie Trauung.

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Das Paar wurde im Sprechzimmer von der Aktion überrumpelt. Der große Bruder bot ihnen eine "bundesdeutsche freie Trauung" an. Kim Virginia brach vor Rührung sofort in Tränen aus.

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Ringe, Kuss und rauschende Party

Auf die entscheidende Frage antworteten beide laut jubelnd mit "Ja, ich will!" und steckten sich gegenseitig die bereitliegenden Ringe an. Am Ende wurde die Zeremonie mit einem langen Kuss gekrönt. Zur Feier des Tages gab es für alle Bewohner ein rauschendes Fest.

Das Paar lebt inzwischen in Dubai. Moderatorin Marlene Lufen (55) witzelte vor der Hochzeit: "Wir werden wahrscheinlich 40.000 weiße Tauben über Köln-Ossendorf aufsteigen lassen."

red, 12.10.2026, 12:28
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