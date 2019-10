TV-Koch soll Freundin bei Friseur attackiert haben

Das war wohl mehr als eine verbale Spitze: Im Salon von Promi-Friseur Josef Winkler in der Judengasse (Wiener City) soll TV-Koch Oliver Hoffinger aus Eifersucht seine Partnerin attackiert haben.

Verletzung am Kinn

Friseur Josef Winkler

Winkler riet zur Anzeige

Er schien das Rezept für die große Liebe endlich gefunden zu haben: Nach dem Ende seiner Ehe hatte Fernsehkoch Oliver Hoffinger (48) sich mit der eben falls geschiedenen, attraktiven Maria (), Schwiegertochter aus einer bekannten Naschmarkt-Dynastie, ein neues Leben aufgebaut. Seit einem Jahr war das Paar, das jeweils Kinder in die Beziehung mitbrachte, auch auf dem Society-Parkett gern gesehen.Vergangene Woche turtelten die beiden noch auf der "Brunner Wiesn" bei Wien. Sie planten eine gemeinsame ORF-Kochshow, sogar den Friseur-Termin legten sie sich vergangenen Mittwoch zusammen – doch da kam es zu Wickeln."Maria saß erst noch auf Olivers Schoß", erzählt Kanzler-Coiffeur Josef Winkler. Wenig später standen dem Friseur die Haare zu Berge: "Maria rief mich aus einem anderen Raum, in dem beide frisiert wurden. Sie schrie: 'Mach den Mann weg!'" Die Mutter dreier Kinder hatte eine "grausige" Verletzung am Kinn. "Sie sagte mir später, Oliver habe zugebissen." Der TV-Gastronom selbst "zitterte am ganzen Körper" und ließ den Coiffeur wissen: "Sie hat mein Leben zerstört." Ein anderer Salon-Mitarbeiter will gesehen haben, wie Hoffinger Maria an die Wand drückte.In einem Interview mit oe24 gab der Koch zu, seine Freundin attackiert zu haben, fand für sich eher milde Worte. "Das war eine dumme Geschichte. Es geht um eine gescheiterte Beziehung." Danach schaltete Hoffinger (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) sein Handy ab. Winkler, der mit dem (Ex-)Paar befreundet ist, riet Maria zur Anzeige. "Ich habe bei der Polizei ausgesagt, was passiert ist. Der Grund für diesen Vorfall spielt keine Rolle – es war Gewalt und die ist nie zu entschuldigen."