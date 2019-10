TV-Panne: Moderatorin in Live-Show "betatscht"

Der US-Nachrichtensprecherin Courtney Kube ist eine sehr niedliche TV-Panne passiert.

Unerwarteter Studiogast

"Live Fernsehen!"

Ungewollte Lachanfälle, versehentliche Versprecher, ungeplante Hoppalas. Bei Live-Sendungen kann schon mal so einiges daneben gehen - und nicht selten landen diese Momente später auf Facebook, Instagram & Co und gehen viral.So geschehen bei der der NBC-Nachrichtensprecherin Courtney Kube. Ihr ist jetzt eine - zugegeben - sehr niedliche TV-Panne passiert, die sich binnen weniger Stunden millionenfach in den sozialen Medien verbreitete. Denn während sie gerade live über den Syrien-Krieg berichtet, platzt plötzlich unerwarteter Besuch ins Studio: Ihr kleiner Sohn!So sehr Kube auch versucht, sich auf die Sendung zu konzentrieren, so sehr versucht ihr vierjähriger Sohn die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu bekommen. Er lässt nicht locker, zupft und tatscht immer wieder am Oberteil seiner Mutter.Kube gerät zunehmend aus dem Konzept. Sie versucht den kleinen Störenfried immer wieder nach hinten zu schieben, doch vergebens. Schließlich kann sich die Moderatorin ein Lächeln nicht verkneifen. "Sorry, meine Kinder sind hier. Live Fernsehen", erklärt Kube verlegen in die Kamera.Schließlich bekommt sie doch noch Unterstützung von den Kollegen aus dem Regie-Raum, die eine Landkarte einblenden und der Mutter von Zwillingen etwas Zeit geben, sich wieder fangen. Ärger hat es wegen des kleinen Zwischenfalls aber scheinbar nicht gegeben.