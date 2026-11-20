i Die Kandidaten der vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Forsthaus Rampensau Kandidatin fürchtet Komplett-Aus für Forsthaus Die neue Staffel von "Forsthaus Rampensau" wurde verschoben. Eine Kandidatin fürchtet: Die Show könnte gar nicht ausgestrahlt werden. Von Heute Entertainment 20.11.2026, 22:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die vierte Staffel der Reality-Show "Forsthaus Rampensau Germany" wurde von Joyn kurzfristig auf 2027 verschoben. Der Streaming-Dienst nannte "produktionstechnische Gründe", doch zehn Promi-Duos und alle Fans müssen sich nun gedulden.

Während viele Kandidaten von der Last-Minute-Entscheidung überrascht wurden, kennt eine Teilnehmerin offenbar die Hintergründe und die klingen alles andere als harmlos.

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Laura Lettgen, bekannt als Laura Blond, äußerte sich bei den Reality Awards 2026 zur Verschiebung, wie Promiflash berichtet. Die Influencerin macht wenig Hoffnung auf eine baldige Ausstrahlung.

"Gar nicht mal so geil"

"Es kann wirklich gut sein, dass es nicht ausgestrahlt wird. Also, ich weiß jetzt, um was es geht. Und das ist halt kein Larifari", erklärte sie. Konkrete Details wollte sie jedoch nicht verraten.

"Also, ich darf ja nicht spoilern. Ich bin nicht so wie meine Kollegen, um hier alles immer zu spoilern", so Lettgen. "Ja, und es ist gar nicht mal so geil", sagte sie über die Situation.

Hoffnung trotz düsterer Aussichten

Trotz ihrer pessimistischen Einschätzung gibt sich die Kandidatin noch nicht ganz geschlagen: "Ich hoffe trotzdem, dass man es irgendwann mal sehen kann."

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Was genau hinter der Verschiebung steckt, bleibt unklar. Fans spekulieren über mögliche rechtliche Schwierigkeiten oder Szenen, die entfernt werden müssen.