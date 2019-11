TV-Starkoch Tim Mälzer (48) ausgeraubt

Laut Medienberichten soll in Tim Mälzers Restaurant "Bullerei" eingebrochen worden sein. Die Beute belaufe sich auf rund 30.000 Euro.

Schock-Nachricht für TV-Koch Tim Mälzer! Wie die deutsche "Bild" berichtet, sollen drei Verdächtige mit einem Brecheisen in Mälzers Restaurant "Bullerei" in Hamburg eingebrochen sein.Dabei hätten die Täter den rund 300 Kilogramm schweren Tresor aus dem Büro des Restaurants gestohlen. Darin sollen sich rund 30.000 Euro befunden haben, heißt es in dem Bericht.Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht, von ihnen fehlt jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen."Unser LKA ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Boulevardzeitung.Derzeit werden die Aufnahmen der Überwachungskameras des Lokals ausgewertet. Von den Videos erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise.TV-Koch Tim Mälzer wollte sich laut "Bild" nicht zu dem Vorfall äußern.