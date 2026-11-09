TV-Trick für besseren Ton: So hörst du mehr

Dialoge in Filmen und Serien zu verstehen, kann eine echte Herausforderung sein. Üppige Soundeffekte, Musik und Hintergrundgeräusche übertönen oft die Sprache. Viele Zuschauer greifen dann ständig zur Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.
Doch es gibt eine Lösung: Die Funktion "Klare Sprache" macht Schluss mit dem Problem. Sie hebt Dialoge akustisch hervor und reduziert störende Nebengeräusche deutlich - ohne dass Musik und Atmosphäre komplett verschwinden.
Wie Chip.de berichtet, gibt es dieses Feature seit Juni 2022 bei ARD, ZDF und deren dritten Programmen wie MDR, WDR, BR, NDR oder RBB. Auch ZDFinfo, ZDFneo und 3sat unterstützen die Funktion - vorausgesetzt, man empfängt die HD-Version des Senders.
Hinter "Klare Sprache" steckt Künstliche Intelligenz. Ein Algorithmus analysiert den Ton in Echtzeit und trennt die Sprache von den übrigen Geräuschen. Die Dialoge werden in den Vordergrund gerückt, während Nebengeräusche nach hinten verschoben werden.
Das hilft nicht nur Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, sondern allen, die von zu lauten Hintergrundgeräuschen beim Fernsehen genervt sind. Der Empfang funktioniert über Kabel und Satellit problemlos.
Ein Haken: Je nach TV-Gerät heißt die Funktion unterschiedlich und ist nicht immer leicht zu finden. Auf der Hilfeseite von ARD Digital gibt es aber eine Anleitung, aufgegliedert nach Marken und Geräten.
Wer die Funktion erst testen möchte, kann das im Livestream tun. Einfach in der ARD- oder ZDF-Mediathek den Livebereich öffnen und unter den Spracheinstellungen "Klare Sprache" auswählen.