i Twenty4Tim Instagram Influencer in Panik Erstes graues Haar! Twenty4tim völlig außer sich Der 26-jährige Influencer entdeckt mitten in der Nacht sein erstes graues Haar und macht daraus auf Instagram ein kleines Drama. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 10:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für Twenty4tim! Der Social-Media-Star entdeckte bei sich ein einzelnes graues Haar - und teilte den Moment sofort mit seiner Community. In seiner Instagram-Story zeigt er das vermeintliche Anzeichen des Älterwerdens direkt vor der Kamera.

Der Influencer zieht dabei seine dunklen Haare am Ohr zur Seite und fragt seine Follower: "Seht ihr das?!" Seine Story betitelt er passend mit "Ich habe mein erstes graues Haar".

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Wie Promiflash berichtet, unterlegte Twenty4tim die Story mit einer wehmütigen Zeile aus "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel: "Hallo Dunkelheit, meine alte Freundin / Ich bin gekommen, um wieder mit dir zu sprechen."

Mit Humor statt echtem Schock

Die lachenden Emojis neben dem Clip und sein übertriebener Gesichtsausdruck machen aber deutlich: Der Influencer nimmt den vermeintlichen Altersmoment mit Humor. Das kleine Drama passt perfekt zu seinem Stil.

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Hinter dem Namen Twenty4tim steckt Tim Maximilian Kampmann. Der 26-Jährige feierte erst am 14. September Geburtstag - nur wenige Wochen später folgte nun die Entdeckung seines ersten grauen Haares. Er ist als Social-Media-Star bekannt, war im Realityfernsehen zu sehen und veröffentlichte auch eigene Musik.