Twin City Liner ist jetzt auch im Winter unterwegs

Der Twin City Liner bietet in den kommenden Wintermonaten erstmals Fahrten zwischen Wien und Bratislava an.

Die Winter- und Adventfahrten von Wien nach Bratislava finden von 1. November 2019 bis 29. März 2020 an Wochenenden und Feiertagen statt. Zwischen 7. und 31. Jänner gibt es allerdings eine kurze Winterpause."Die Winterfahrten des Twin City Liners sind eine tolle Gelegenheit für einen Kurzbesuch bei unseren slowakischen Nachbarn. Denn Bratislava ist auch im Winter ein beliebtes Ausflugsziel, das mit seinen Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten und Weihnachtsmärkten begeistert. Der angenehm beheizte Twin City Liner bringt Besucher auch in der kalten Jahreszeit schnell und komfortabel direkt in die Altstadt von Bratislava", so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.Neben Sehenswürdigkeiten wie der Burg oder der Kathedrale St. Martin, die im Winter weniger überlaufen sind, bietet sich die Stadt auch für vorweihnachtliche Einkäufe an. Viele Geschäfte haben auch sonntags zwischen 10 Uhr und 21 Uhr geöffnet, die Weihnachtsmärkte auf den Plätzen Hlavné, Františkánske und Hviezdoslavovo námestie warten mit kulinarischen Genüsse wie Pogatschen und Loksche sowie Kunsthandwerk aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs auf.Die Abfahrt vom Schwedenplatz (Sa, So, Fei) erfolgt um 10.30 Uhr, Ankunft in Bratislava ist um 11.45 Uhr. Die Rückfahrt startet um 18 Uhr, Ankunft in Wien ist um 19.30 Uhr. Einzelpreis pro Strecke und Person: ab 35 Euro. Bis zu zwei Kinder (bis zum vollendetem 18. Lebensjahr) reisen in dieser Zeit in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos.Buchung telefonisch unter 01 / 904 88 80 oder online unter twincityliner.com