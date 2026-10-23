i Manuel Otto Facebook Tragödie am Chiemsee Feuer im Livestream! Twitch-Star stirbt bei Brand Der beliebte Spieleentwickler Manuel Otto ist bei einem Feuer in Bayern ums Leben gekommen. Das Drama soll live auf Twitch gestreamt worden sein. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Breitbrunn am Chiemsee ist es zu einer Tragödie gekommen: Der deutsche Spieleentwickler und Twitch-Streamer Manuel Otto ist bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Der 30-Jährige war vor allem als Erfinder des beliebten Internetspiels "Stick Run" bekannt.

Das Feuer brach am Dienstag aus. Ein Hausbewohner konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr teilweise löschen, doch für Otto kam jede Hilfe zu spät.

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Besonders erschütternd: Das Drama soll sich vor einer Online-Community abgespielt haben, meldet Promiflash. Ein entsprechender Livestream wurde offenbar übertragen. Die Streamingplattform Twitch entfernte sowohl den Kanal als auch das Video.

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Plattform reagiert bestürzt

Gegenüber "The Post" erklärte Twitch: "Was geschehen ist, ist schrecklich, und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen unserer Community liegen uns sehr am Herzen." Die Kriminalpolizei Rosenheim und die Staatsanwaltschaft ermitteln zu den genauen Umständen.

Manuel Otto hatte "Stick Run" bereits im Alter von 14 Jahren entwickelt. Das Multiplayer-Spiel erschien 2010 zunächst auf Facebook und erreichte weltweit mehr als 43 Millionen Spieler.

Auf X verabschiedete sich das "Stick Run"-Team mit den Worten: "Danke, Manuel, dass du Teil unserer Kindheit warst. Du wirst niemals vergessen werden."