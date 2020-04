U-Bahn-Taferl weist auf Mund-Nasen-Schutz hin

Öffis dürfen von der Bevölkerung nun nur noch mit einem Gesichtsschutz verwendet werden, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu verhindern.

Seit Dienstag ist das Tragen von Schutzmasken unter anderem auf Öffentliche Verkehrsmittel ausgeweitet worden. Eine ""-Leserreporterin entdeckte um 9.53 Uhr auf dem Weg zu ihrer Arbeit auf einem der Informations-Tafeln in der U-Bahn Station Ober St. Veit in Wien-Hietzing einen Hinweis zur neuen Verordnung."Mund-Nasen-Schutz verwenden!", ist darauf zu lesen und soll die Nutzer daran erinnern, dass das Fahren in den Öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Schutzmaske ab Dienstag verboten ist. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin verhindert werden.