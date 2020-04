Er hat das Virus – U-Haft für Wiener "Corona-Spucker"

Das Wiener Straflandesgericht hat am Donnerstag über einen positiv getesteten Corona-Infizierten die Untersuchungshaft verhängt.

Der 30-Jährige hatte am Mittwoch kurz vor Mitternacht in einem Wiener Spital randaliert und in Richtung von Security-Mitarbeitern gespuckt. Er konnte schließlich vom Sicherheitspersonal fixiert werden und wurde anschließend von einem Kompetenzteam der Bereitschaftseinheit und der WEGA festgenommen – "Heute" berichtete Nun wurde über den Mann, der laut ORF mehrere kleine Vorstrafen vorweist und bereits Tage zuvor positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war, die Untersuchungshaft verhängt. Ihm drohen bei einer Anklage nun bis zu drei Jahre Haft wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten nach Paragraf 178 des Strafgesetzbuches.Er wurde nun in der Justizanstalt Josefstadt gebührend – von Justizwachebeamten in Schutzausrüstung – in Empfang genommen, wie Justizministeriums-Ressortsprecherin Christina Ratz gegenüber der Nachrichtenagentur APA versichert. Der 30-Jährige sei in einer Einzelzelle isoliert worden. Für Mithäftlinge und Wachpersonal habe es zu keinem Zeitpunkt eine Ansteckungsgefahr geben.