U1 Troststraße: Duo war 80 Minuten in Lift gefangen

Nichts für schwache Nerven: Zwei Fahrgäste der Wiener Linien blieben im Lift der Station U1-Troststraße stecken, mussten 80 Minuten auf ihre Befreiung warten.

Ein, nicht nur für klaustrophobisch veranlagte Menschen, Schreckensszenario wurde jetzt für zwei U-Bahn-Passagiere in Wien Realität: Das Duo blieb in einem Aufzug bei der Station U1-Troststraße zwischen Bahnsteig und Oberfläche stecken.Das Duo drückte den Alarmknopf, der Notruf ging direkt in der Leitstelle der Wiener Linien ein. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit von rund 1,5 Stunden konnten die beiden Fahrgäste befreit werden."Der Vorfall war am Dienstag, 5. November. Der Notruf ging direkt bei uns ein, binnen einiger Minuten war ein Servicemitarbeiter vor Ort. In diesem Fall musste aber die Feuerwehr hinzugezogen werden, auch ein Mitarbeiter der Aufzugsfirma war vor Ort. Die zwei eingeschlossenen Personen blieben unverletzt. Insgesamt dauerte die gesamte Einsatzzeit ab Absetzen des Notrufes 80 Minuten", so Wiener-Linien-Sprecherin Kathrin Liener.