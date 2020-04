U2 spendet 10 Millionen im Kampf gegen Corona

U2 öffnen Geldbörsel und Bankkonten für Irland: Im Kampf gegen das Virus finanzieren sie medizinische Ausrüstung.

Depeche Mode: 10 Mio für arbeitslose Crew

Die ersten Hilfslieferungen sind bereits am Flughafen von Dublin gelandet. An Bord ist dringend benötigte Ausrüstung für Ärzte und Krankenhäuser. Bezahlt hat einen Teil der medizinischen Güter U2.Die irische Band macht sich seit Jahren für politische und soziale Projekte stark. Und wenn es um irische Anliegen geht, ist ihnen Hilfe immer besonders wichtig. Jetzt, wo sich das Virus in Irland ausbreitet und bereits Hunderte Todesfälle gezählt wurden, werden Bono, The Edge und Co wieder aktiv.Zehn Millionen Euro machte die Band für Ausrüstung, die dringend gebraucht wird, locker. Am Hungertuch werden sie trotzdem nicht nagen. Das Magazin Forbes rechnete aus, dass die Musiker 2017 über 50 Millionen verdienten. In diesem Tour-Jahr schafften es die Iren an die Spitze der bestbezahlten Musiker.Aber Bono und seine Bandkollegen sind nicht nur reich, sondern auch gut vernetzt. Nicht nur U2 buttert Geld in die irische Coronahilfe, auch eine Reihe von Firmen zahlt mit, um die Lieferungen aufzustocken.Depeche Modes "Global Spirit Tour" in BildernU2 schließen sich einem internationalen Trend an. Auch Depeche Mode spendete zehn Millionen. Ihr Geld fließt in einem Fonds, der ihre jetzt arbeitslosen Crewmitglieder durch die konzertlose Zeit bringen soll. Auf Facebook erklären Dave Gahan und Co: "Liveshows sind nicht ohne die unglaublich hart arbeitenden Crewmitglieder hinter den Kulissen möglich. Wir reichen diesen Arbeitern, die es am dringendsten benötigen, eine helfende Hand, in dem wir den Crew Nation-Fond ankündigen. Wir verpflichten uns, zehn Millionen Dollar zu spenden: Fünf Millionen vorab und wir passen die nächsten fünf Millionen Dollar an."