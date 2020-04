Über 2,5 Millionen Corona-Infektionen weltweit

Über 2,5 Millionen Menschen haben sich mittlerweile weltweit mit dem Coronavirus angesteckt. Die Infektionsraten sind aber rückläufig.

Die Zahl der Corona-Infektionen hat am Dienstag die Marke von 2,5 Millionen überschritten. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Insgesamt sind über 170.000 Personen gestorben.Die Infektionsraten sind aber rückläufig, wie es weiter heißt. Während Anfang April die Zahl der Infektionen um acht bis neun Prozent pro Tag stieg, sind es inzwischen nur noch drei bis vier Prozent.Einzelne Länder sind bereits daran, ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu lockern. So sollen in Frankreich ab dem 11. Mai wieder Schüler unterrichtet werden, jedoch bei einer maximalen Klassengröße von 15. Ab dem 25. Mai soll das Schulsystem wieder funktionieren, so Bildungsminister Jean-Michel Blanquer.Anders sieht es mit Großveranstaltungen aus. Diese bleiben in Holland und in Irland bis zum 1. September untersagt, wie Reuters und die AFP berichten. Allerdings sollen holländische Schulen bis Mitte Mai wieder geöffnet werden.Die norwegische Regierung hat derweil alle schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen gestrichen. Die Zeugnisse würden basierend auf den bisherigen Leistungen ausgestellt, wie Bildungsministerin Guri Melby am Dienstag sagte. Während die ersten vier Klassen ab Montag wieder unterrichtet werden, bleiben die älteren Schüler bis zu den Sommerferien im Fernunterricht.