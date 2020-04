Über 2 Millionen Menschen weltweit infiziert

Die weltweite Zahl der bekannten Covid-19-Fälle überschreitet nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters die Marke von zwei Millionen und liegt bei 2.001.548.

Nachdem es 83 Tage dauerte, um die erste Million zu erreichen, verdoppelte sich die Infiziertenzahl nun in 14 Tagen. Die Zahl der Toten liegt demnach bei 131.101.Die meisten Fälle gibt es mit über 609.000 in den USA, gefolgt von Spanien und Italien.Eine neue amerikanische Studie der Universität Harvard besagt, dass das Social Distancing noch eine Weile länger als angenommen nötig sein könnte. Das Paper wurde am Dienstag im Fachmagazin "Science" veröffentlicht und besagt, dass die neuen Regelungen bis 2022 notwendig sein könnten.Die Resultate basieren auf einem computererstellten Modell, das das Verhalten früherer Coronaviren simuliert. Demnach könnte Covid-19 wie die saisonale Grippe auch in den kälteren Monaten immer wieder auftreten. Zwar könnten diese Ausbrüche weniger heftig sein als der erste, Spitäler könnten aber dennoch immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Daher sei das Social Distancing auch weiterhin wichtig und als Präventivmaßnahme einzusetzen.Außerdem warnen die Forscher davor, die neuen Regelungen plötzlich und unvermittelt aufzuheben. So könnte es dazu kommen, dass der Höhepunkt der Pandemie nur verzögert und nicht verhindert wurde.