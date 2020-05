Über 20 Aufspritzungen: Influencerin zeigt Lippen

Andrea Ivanova hat ein besonderes Hobby: Die 22-Jährige geht leidenschaftlich gerne zum Beauty-Doc und lässt sich die Lippen aufspritzen.

Viele Nutzer sind auf der Instagram-Seite von Andrea Ivanova erst einmal fassungslos und vermuten einen schlimmen Unfall, den die 22-Jährige erlitt. Doch das ist nicht der Fall: Seit 2018 hat sich die Influencerin bereits 20 Mal die Lippen aufspritzen lassen. Je größer ihre Lippen, umso glücklicher sei sie, sagt die Bulgarin.Ihre 35.000 Follower auf Instagram präsentiert der große Barbie-Fan deshalb in regelmäßigen Abständen die immer größer werdenden Lippen. Doch auch wenn viele Nutzer die junge Frau bereits warnen, Ivanova will noch viel mehr. Allerdings habe sie bereits Probleme, Ärzte zu finden, die ihre Lippen weiter aufspritzen, verriet sie dem "Mirror".Einen hat sie allerdings gefunden. Einzige Voraussetzung: Ivanova muss noch zwei Monate warten, bis er die neue Aufspritzung durchführt. Denn die letzte Behandlung ist nur ein paar Tage her. Die Lippen der jungen Frau sind übrigens mittlerweile mehrere Tausend Euro wert. Wie viel genau, das will oder kann die Influencerin nicht verraten.