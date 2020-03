Über Nacht 45 neue Corona-Fälle in Österreich

Mittlerweile sind 157 Personen hierzulande mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Zahlen wachsen täglich.

Am Wochenende wurde die Zahl der Corona-Infizierten dreistellig. In der Zwischenzeit kamen 57 Erkrankte hinzu. Vom Montag auf Dienstag wurden sogar 45 neue Corona-Patienten bestätigt.Die meisten Kranken befinden sich in der Bundeshauptstadt. In Wien war der Sprung auch am größten. Gleich zehn Personen steckten sich mit Sars-Cov-2 an. Somit sind hier 43 Menschen an Corona erkrankt.In Niederösterreich liegt die Zahl bei 39 Erkrankten, in Tirol bei 27. In der Steiermark leiden 17 Menschen an dem neuartigen Virus, in Oberösterreich sind es 13, in Salzburg 10. Im Burgenland sind vier Personen an Corona erkrankt, in Vorarlberg drei und in Kärnten eine.