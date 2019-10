Überholmanöver misslingt: Lkw crasht Fahrschul-Auto

Auf der Rheintalautobahn (Vorarlberg) kollidierte nach einem missglückten Überholmanöver ein 49-jähriger LKW-Fahrer mit einer Fahrschülerin.

Verletzt wurde niemand

Der 49-jährige Lastwagenfahrer war Donnerstagvormittag auf der A 14 Rheintalautobahn in Richtung Deutschland unterwegs. Auf Höhe Klaus (Bezirk Feldkirch) wollte er ein Fahrschulauto überholen. Als der LKW-Lenker bemerkte, dass ein Überholen nicht mehr möglich war und sich wieder hinter der 18-jährigen Fahrschülerin einreihen wollte, kam es zu seiner seitlichen Kollision.Dabei geriet das Auto der jungen Frau ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Das Fahrschulauto blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der zweiten Spur stehen, der LKW-Lenker konnte sein Fahrzeug am Pannenstreifen abstellen.Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.