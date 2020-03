Übler Corona-Scherz im Uniklinikum St. Pölten

Für Verwirrung und dann Ärger sorgte ein angeblicher Zettel auf einem Aufzug im St. Pöltner Spital: "Wegen der Coronaverdachtsfälle nicht mehr benutzen."

Auf einem Aufzug im Universitätsklinikum Sankt Pölten soll heute ein Zettel mit einer Warnung angebracht worden sein: "Bitte diesen Aufzug wegen der Coronaverdachtsfälle nicht mehr benutzen." Die Verwirrung war zunächst groß, auf Facebook wurde gemutmaßt,fragte bei der Holding nach."Natürlich ist das nur ein ganz schlechter Scherz gewesen. Wenn wir einen Aufzug sperren, hängen wir keinen Kaszettel hin, sondern schon ein adäquates Warnschild, welches von einer Folie umgeben ist", so Holding-Sprecher Bernhard Jany. Der Sprecher zeigte sich auch verärgert: "Ich verstehe nicht, wer da noch zusätzlich für Angst und Panik sorgt und daran offenbar noch Freude hat."Weiters sagt Jany: "Wenn bei uns der geringste Verdacht einer infizierten Person im Spital besteht, setzen wir zudem natürlich die entsprechenden Desinfektions-Maßnahmen."Spitalsmitarbeiter haben mittlerweile alle Aufzüge überprüft. Die nächste Frage ist: Hing der Zettel tatsächlich im St. Pöltner Spital oder wurde dies (mit Foto) nur auf Facebook behauptet? "So oder so, es erzeugt einfach unnötige Panik", so Jany abschließend.