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ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK ab Sommer 2027 auf Tour
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Nach 10 Jahren Pause

Großes Comeback! Udo-Jürgens-Musical kommt nach Wien

Das Kult-Musical "Ich war noch niemals in New York" feiert sein Comeback – mit Österreich-Terminen in Wien und Bregenz.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
19.09.2026, 09:52
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Gute Nachrichten für Fans des österreichischen Entertainer-Urgesteins Udo Jürgens: Das Musical "Ich war noch niemals in New York" kehrt nach zehn Jahren Aufführungspause auf die Bühne zurück.

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Die Neuinszenierung startet am 1. Juli 2027 im Oberhausener Metronom-Theater. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

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Wie TAG24 berichtet, ist nach dem Ruhrgebiets-Start eine große Tournee geplant. Zu den Stationen zählen die Semperoper in Dresden, das Theater des Westens in Berlin und das Deutsche Theater in München. Auch Österreich steht auf dem Plan: Wien und Bregenz sind als Spielorte fixiert, weitere Termine sollen folgen.

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Kreuzfahrt-Romantik mit den größten Hits

Das Stück spielt an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes und präsentiert die beliebtesten Lieder des 2014 verstorbenen Ausnahmekünstlers – darunter "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren" und natürlich den Titelsong.

Die Veranstalter versprechen "gute Laune und pure Lebensfreude". Das Musical hatte 2007 auf der Hamburger Reeperbahn seine Weltpremiere gefeiert und in zehn Aufführungsjahren Millionen Zuschauer begeistert.

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Auch als Kinofilm ein Erfolg

2019 wurde das Musical mit Stars wie Heike Makatsch, Katharina Thalbach, Moritz Bleibtreu und Uwe Ochsenknecht verfilmt. Der Streifen lief 2022 auch in der ARD.

red,19.09.2026, 09:52
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