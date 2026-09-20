i U.D.O. sind zurück - und haben für 2027 einiges geplant. Martin Häusler, Martin Hausler, Martin Haeusler "Voodoo Ranger" U.D.O. kündigen neues Album und Tour an U.D.O. bringen ihr zwanzigstes Studioalbum heraus und starten 2027 eine große Europatournee – mit einigen Überraschungen. Von Jochen Dobnik 20.09.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Udo Dirkschneider und seine Band U.D.O. steht 2027 ein besonderes Jahr bevor.

Der Sänger feiert seinen 75. Geburtstag, die Band ihr 40-jähriges Bestehen, und pünktlich zum Jahresbeginn erscheint das neue Studioalbum.

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Bereits im Frühjahr hatte Dirkschneider bestätigt, dass das Album fertiggestellt ist. Nun folgt die offizielle Ankündigung: Am 8. Jänner 2027 wird das Werk mit dem Titel „Voodoo Ranger“ veröffentlicht.

Als erste Singleauskopplung „I'll Die Trying“ ausgewählt – ursprünglich war ein anderer Song vorgesehen. Aufgrund von Verletzungen der Bandmitglieder Peter Baltes und Alen Brentini nach einem Bühnenunfall bei der Pyraser Classic Rock Night mussten jedoch die Pläne geändert werden.

Persönlicher Song als Auftakt

„'I'll Die Trying' ist einer der persönlichsten Songs auf 'Voodoo Ranger'. Es geht darum, niemals aufzugeben, an sich selbst zu glauben und immer weiterzumachen, egal, was einem das Leben entgegenwirft. Besonders die letzte Strophe bedeutet mir sehr viel, weil sie widerspiegelt, was ich seit so vielen Jahren auf der Bühne erlebe. Jedes Konzert ist ein besonderer Moment, und solange die Leute mich singen hören wollen, werde ich weiterhin alles geben, was ich habe", so die Metal-Reibeisenstimme im "Metal Hammer".

Trotz der ruhigen Töne verspricht Dirkschneider, dass das Album mit klassischer U.D.O.-Power aufwartet: „Der Song zeigt eine Seite von U.D.O., die mir schon immer wichtig war. Balladen waren von Anfang an Teil meiner Karriere, und unsere Fans haben sie immer angenommen. Gleichzeitig sollte niemand denken, dass dieses Album softer wird: 'Voodoo Ranger' steckt voller klassischer U.D.O.-Power und hält jede Menge Überraschungen bereit.“

Tour und Autobiografie folgen

Nur einen Tag nach dem Album-Release startet U.D.O. die „Triple Anniversary Tour“ durch Europa. Um Österreich macht die Band zwar leider einen großen Bogen, dafür sind Konzerte (u.a.) in München, Brünn, Budapest oder Ljubiljana bestätigt.

Außerdem erscheint noch im Jänner Udo Dirkschneiders offizielle Autobiografie. Für Fans verspricht 2027 damit ein abwechslungsreiches Jahr zu werden.