i Das krisengebeutelte Land schrumpft drastisch. leo Demografische Krise Ukraine hat seit 1990 15 Mio. Einwohner verloren Die ukrainische Bevölkerung schrumpft dramatisch. Der Angriffskrieg hat die Krise verschärft, doch die Probleme begannen schon zu Sowjetzeiten. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Ukraine leben immer weniger Menschen - und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Aktuell sind es laut offiziellen Schätzungen rund 38 Millionen, inklusive der besetzten Gebiete. Vor dem Einmarsch Russlands waren es noch 44 Millionen.

Die zahlenmäßig größte Bevölkerung hatte die Ukraine 1991: Direkt nach der Unabhängigkeit lebten dort 52 Millionen Menschen. Seitdem schrumpft die Einwohnerzahl kontinuierlich - seit 1990 hat das Land etwa 15 Millionen Menschen verloren.

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Wie n-tv berichtet, muss man die Ursachen weit zurück in der Geschichte suchen. Unter Stalin starben in der Hungersnot der 1930er Jahre - dem Holodomor - drei bis fünf Millionen Ukrainer. Im Zweiten Weltkrieg kamen weitere fünf bis sechs Millionen Zivilisten ums Leben, rund zwei Millionen ukrainische Juden wurden im Holocaust ermordet.

Geburtenrate im freien Fall

Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 startete die Ukraine mit einer relativ alten Bevölkerung und niedrigen Geburtenraten. Die wirtschaftlichen Probleme der 1990er ließen die Fertilitätsrate von 2 Kindern pro Frau (1990) auf nur noch 1,07 (2001) abstürzen.

Der russische Angriffskrieg hat diese Krise weiter verschärft. Millionen Menschen haben das Land verlassen, die Geburtenrate befindet sich auf einem historischen Tief. Seit Kriegsbeginn wurden über 80 Geburts- und Neugeboreneneinrichtungen angegriffen oder zerstört.

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Hoffnung auf Trendwende

Ein Demograf sieht dennoch Chancen auf eine Wende - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Zuerst müsse der Krieg schnell und endgültig beendet werden. Dann könnten die Geflüchteten überlegen, zurückzukehren. Doch mit jedem Jahr im Exil sinkt die Wahrscheinlichkeit dafür.