Ulmer nur Gelb! Schiri drückt für ÖFB ein Auge zu

Österreich darf sich bei Schiedsrichter Cüneyt Cakir bedanken. ÖFB-Verteidiger Stefan Ulmer hätte für dieses hässliche Foul mit Rot fliegen müssen.

Knapp zehn Minuten vor der Pause führte Österreich in Laibach 1:0. Im so wichtigen EM-Qualimatch lief alles nach Plan. Slowenien kam zu keinen klaren Torchancen. Das Spiel des ÖFB-Teams lief nach vorne hin flüssig.Eine Szene hätte alles zunichte machen können. Stefan Ulmer ging in Minute 35 übereifrig ans Werk. Im Vollsprint wollte er Gegner Roman Bezjakunter Druck setzen, den Ball erobern.Der Salzburg-Verteidiger verlor den Halt. Er rutschte, kippte nach vorne Weg. Seine Reaktion: Er riss den Fuß nach oben und mähte den Slowenen so mit offener Sohle nieder.Ohne zu überlegen griff Schiedsrichter Cüneyt Cakir zur Gelben Karte. Die Aktion wäre klar mit Glattrot zu ahnden gewesen.