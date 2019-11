28.11.2019 5:31 Um 19 Uhr startet Jagd auf Black-Friday-Deals

Die Rabattschlacht geht los. Bild: picturedesk.com

Heute (28.11.) fällt der Startschuss zur heißesten Rabattschlacht des Jahres. Den Anfang machen Hunderte Online-Shops, morgen, also am eigentlichen Black Friday, geht's auch in Einkaufszentren & Co. zur Sache.