Ab morgen gelten neue Öffi-Maßnahmen

Maskenpflicht, Sicherheitsabstand und mehr: Das musst du jetzt über die Benützung der Wiener Öffis ab Dienstag wissen.

Langsam aber sicher soll Österreich ab Dienstag wieder aufgesperrt werden. Kleine Geschäfte mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen wieder öffnen, genauso Bau- und Gartenmärkte.Genauso halten es die Wiener Linien. Sie stellen sich nach einem dramatischen Rückgang an Fahrgästen in den vergangenen vier Wochen auf einen erhöhten Zulauf ein. Wichtig: Ab Dienstag herrscht Maskenpflicht. Alle Personen in den Öffis müssen also Mund und Nase bedecken.Die Wiener Linien wollen mit einer Info-Offensive mit Durchsagen, Piktogrammen und mehr auf die Maßnahmen aufmerksam machen. Auch die Service-Mitarbeiter, die im Öffi-Netz unterwegs sind, werden die Fahrgäste auf die neue Regelung hinweisen. Außerdem muss ein Abstand von mindestens einem Meter zu anderen Mensche eingehalten werden.Nach den reduzierten Intervallen während den strengen Ausgangsbeschränkungen wird das Angebot nun wieder erweitert. U-Bahn, Straßenbahn und Bus fahren ab Dienstag also nach dem Ferienfahrplan eines Wochentags mit kurzen Intervallen.Zum Beispiel: Die U1 ist untertags dann alle drei Minuten unterwegs, die Straßenbahnlinie 43 fährt alle vier Minuten. Die Linie 57A ist in der Morgenspitze alle sieben Minuten unterwegs. An Samstagen und Sonntagen gilt weiterhin der Sonntagsfahrplan. Die Nacht-U-Bahn wird auch in Zukunft durch die Nightline ersetzt.Die Wiener Linien reinigen jeden Tag die Stationen und Fahrzeuge. In allen neuen U-Bahn-Zügen auf den Linien U1 bis U4 sowie allen Zügen der U6 öffnen die Türen automatisch. Kein "Drücken" nötig. Bei den Bussen bleibt die erste Türe geschlossen und der Lenker-Bereich ist abgesperrt.