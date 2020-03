Umfrage: Hast du Angst vor dem Coronavirus?

Das Thema hat unser Leben fest im Griff. "Heute" hat sich in der Lugnercity und auf der Mariahilfer Straße umgehört um zu sehen, wie es den Menschen geht.

Wie geht es unseren Mitmenschen mit den täglichen Nachrichten?hat sich umgehört und sehr unterschiedliche Meinungen aufgefangen. Die Regierung appelliert eindringlich an die Bevölkerung die Maßnahmen ernst zu nehmen und den sozialen Abstand einzuhalten.22.000 Erkrankungen gibt es derzeit in Europa. Es zeichne sich keine Dämpfung ab. In Italien sind schon über 800 Menschen daran verstorben."Mit sehr konsequenten Maßnahmen können wir Veränderungen erreichen", sagt Gesundheitsminister Anschober in einer Pressekonferenz am Donnerstag und zeigt dabei eine exponentiell steigende Kurve an Infektionen.