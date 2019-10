Kassa-Sturz: So leer sind Konten der Österreicher

Wie eine Umfrage von durchblicker.at zeigt, gehen nur 10 Prozent der Befragten davon aus, dass ihnen am Monatsende Geld übrig bleibt.

Augen auf bei Konto-Wahl

Über durchblicker.at

Das Vergleichsportal durchblicker.at führte eine Umfrage durch, deren Ergebnis besorgniserregend ist. Demnach gehen nur 9,9 Prozent der Befragten davon aus, dass sie am Monatsende noch Geld am Konto haben, dass sie auf die Seite legen können. Aktuell wandern im Durchschnitt gerade einmal 1.523 Euro als Monatslohn auf ein heimisches Konto.Gleichzeitig glauben aber auch nur die wenigsten, dass sie das Konto überziehen müssen. Der überwiegende Teil der rund 90.000 Befragten geht davon, aus dass ihr Konto am Monatsende bei plus/minus null zu liegen kommt. Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker.at, appelliert an den Realitätssinn der Österreicher, denn "20,6 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben unbesicherte Kredite am Laufen" und dabei handle es sich größtenteils um überzogene Konten.Baudisch rät zur sorgsamen Wahl des Kontos. Denn gerade bei den Überziehungskosten gibt es laut Vergleichsportal große Unterschiede zwischen den Banken. "Wer sein Konto regelmäßig überzieht, geht im Durchschnitt davon aus, dass sein Konto am Ende des Monats mit rund 1.690 Euro im Minus liegt. Je nach Bank schwanken die Kosten für ein solches Konto inklusive Überziehungszinsen pro Jahr zwischen 88 und 339 Euro."Möglich machen das die Soll-Zinsen, die mit Werten von 6,625 bis zu 13,25 Prozent stark variieren, so Baudisch. Doch auch wer stets im Plus ist, sollte genau auf seine Gebühren achten. Denn auch jene Personen, die von einem positiven Saldo am Monatsende ausgehen, bekommen auf Grund der aktuellen Zinsflaute defacto keine Zinsen. Denn dort wo es welche gebe, würden diese an anderer Stelle von Kontogebühren wieder "aufgefressen". Denn je nach Bank werden führ die Kontoführung Gebühren von bis zu 200 Euro pro Jahr verrechnet.Bei durchblicker.at handelt es sich um ein unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal mit Sitz in Wien. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.