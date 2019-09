Tierhasser legte Fleisch mit Glasscherben aus

Unbekannte legten in Kremsmünster Fleischklumpen, gespickt mit groben Glasscherben, aus. (Symbolbild).

Hundehalter aufgepasst! Die Polizei warnt in Kremsmünster (Bez. Kirchdorf a.d. K.) vor ausgelegten Tierködern – gespickt mit Glasscherben.

Achtung Hundebesitzer! In der Parkanlage Hofwiese bzw. im Nahbereich der Parkanlage in Kremsmünster wurden kürzlich präparierte Hundeköder gefunden.Konkret handelt es sich dabei um Fleischklumpen in denen grobe Glassplitter stecken.Gemeldet wurden der Polizei die Köder erstmals vergangenen Samstag. Mittlerweile hat sich auch ein zweiter besorgter Hundebesitzer bei der Polizei gemeldet.Verletzt wurde zum Glück keines der Tiere. Die hinterhältig ausgelegten Köder konnten noch rechtzeitig von den Besitzern sichergestellt werden.Die Polizei Kremsmünster bittet um Hinweise unter 059133-4124.(cru)